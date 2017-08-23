Автор победного мяча в финале Евро-2016 перешел в московский «Локомотив»

Нападающий сборной Португалии Эдер перешел в московский «Локомотив» из французского «Лилля». Об этом сообщается на сайте железнодорожников.

Футболист заключил с российским клубом арендное соглашение до конца сезона с правом выкупа. В «Локомотиве» Эдер будет выступать под 24-м номером. Подписание соглашения состоялось в Риме, где 29-летний футболист прошел медосмотр.

«Я прошел медосмотр, затем с супругой Санн мы отправились на встречу с президентом "Локомотива". Мнение супруги имеет важное значение, она сказала: "Все правильно, едем в Россию". И я поставил подпись», — рассказал игрок.

В составе «Лилля» Эдер принял участие в 51 матче, в которых забил 13 мячей и сделал девять голевых передач. В его активе 33 встречи и четыре гола в майке сборной Португалии.

Эдер стал автором победного гола в финальном матче чемпионата Европы 2016 года, в котором Португалия обыграла Францию (1:0).