Определились пары стыковых матчей европейского отбора к ЧМ-2018

В швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка стыковых матчей европейского отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года. Церемония прошла во вторник, 17 октября.

По итогам жеребьевки определились четыре пары сборных, которые продолжат борьбу за выход в финальную стадию мирового первенства:

Северная Ирландия — Швейцария

Хорватия — Греция

Дания — Ирландия

Швеция — Италия

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Первые матчи пройдут 9-11 ноября, ответные — 12-14 ноября.

Путевки на мировое первенство, помимо сборной России, обеспечили себе следующие команды: Англия, Бельгия, Германия, Испания, Исландия, Польша, Сербия, Франция, Португалия, Бразилия, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Япония, Южная Корея, Иран, Саудовская Аравия, Коста-Рика, Мексика, Панама, Египет и Нигерия.

Чемпионат мира 2018 года пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.