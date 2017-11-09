Дзагоев раскритиковал чемпионат России за антифутбол

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев в эфире телеканала «Россия 24» раскритиковал чемпионат России за нежелание большинства команд играть в футбол.

«На моей памяти это худший чемпионат, который у нас проводился, за последние десять лет. Сейчас в футбол можно играть только с "Зенитом", "Краснодаром" и "Спартаком". С остальными ты только борешься. Ты пытаешься играть в футбол, но тебе не дают. И сами не играют, и другим не дают», — заявил Дзагоев.

В настоящий момент полузащитник находится в расположении сборной России и готовится к товарищеским матчам с командами Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября). За ЦСКА в текущем сезоне он провел 12 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

В турнирной таблице РФПЛ лидирует московский «Локомотив», который набрал 33 очка в 16 матчах. На втором месте идет «Зенит» с 30 очками, на третьем — «Краснодар» (27). Армейцы расположились на четвертой строчке с 26 очками.