Дзагоев пропустит матчи сборной России

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Алан Дзагоев получил травму ахиллового сухожилия. Об этом сообщается на сайте армейцев.

Из-за повреждения Дзагоев не сможет сыграть в матче 12-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Уфой». О сроках восстановления игрока в публикации не говорится, однако по информации комментатора «Матч ТВ» Михаила Моссаковского, Дзагоев пропустит около месяца. Таким образом, он также не примет участия в октябрьских матчах сборной России.

Полузащитник попал в расширенный состав национальной команды, который был объявлен 25 сентября. Подопечные Станислава Черчесова 7 октября сыграют со сборной Южной Кореи в Москве на «Арене ЦСКА», встреча с Ираном состоится 10 октября на «Казань Арене».

Дзагоев провел 11 матчей в РФПЛ, в которых отметился одним голом и тремя голевыми передачами.

