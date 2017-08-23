ЦСКА вышел в Лигу чемпионов

Московский ЦСКА обыграл швейцарский «Янг Бойз» в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0. На 45-й минуте счет открыл Георгий Щенников. Второй мяч забил Алан Дзагоев, отличившийся на 64-й минуте.

В первом матче, который прошел 15 августа в Берне, армейцы победили со счетом 1:0 благодаря курьезному автоголу защитника «Янг Бойз» Нуху Касима на 91-й минуте. Таким образом, по сумме двух матчей ЦСКА оказался сильнее со счетом 3:0.

Соперники ЦСКА и «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов определятся в пятницу, 25 августа.