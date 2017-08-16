Названа сумма призовых «Спартака» за участие в групповом этапе Лиги чемпионов

Московский футбольный клуб «Спартак» заработает 12,7 миллиона евро за участие в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2017/18. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Такую же сумму получат все остальные команды, которые выступят на групповом этапе. Победитель турнира заработает 57,2 миллиона евро. За выход в 1/8 финала положено 6 миллионов, за попадание в 1/4 финала — 6,5 милиона, в полуфинал — 7,5 миллиона. Финалисту дополнительно выплатят 11 миллионов.

В общей сложности на призовые командам за участие в Лиге чемпионов положено 1,3 миллиарда евро.

Первый матч группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» проведет 12 или 13 сентября. Соперники московской команды станут известны после жеребьевки, которая пройдет 24 августа.

Шансы на выход в групповой этап сохраняет и другой российский клуб — ЦСКА, победивший в первом матче плей-офф квалификации на выезде швейцарский «Янг Бойз» (1:0). Ответная игра пройдет 23 августа в Москве.