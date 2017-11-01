ЦСКА вырвал победу у «Базеля»

Московский ЦСКА обыграл швейцарский «Базель» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» во вторник, 31 октября, и завершилась со счетом 1:2. На 32-й минуте счет открыл полузащитник швейцарцев Лука Дзуффи. На 65-й счет сравнял армейский хавбек Алан Дзагоев, на 79-й минуте вывел москвичей вперед Понтус Вернблум.

Таким образом, ЦСКА выиграл второй матч и с шестью очками занимает третье место в группе. «Базель» с шестью очками расположился на втором месте, в активе «Манчестер Юнайтед» 12 баллов, у «Бенфики» — ноль. Встреча в Манчестере завершилась в пользу МЮ со счетом 2:0.