ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в центральном матче РФПЛ

Московский ЦСКА сыграл вничью c санкт-петербургским «Зенитом» в 14-м туре российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 22 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 0:0. В первом тайме преимущество было за армейцами, во втором больше атаковали сине-бело-голубые.

После 14 игр «Зенит» остается лидером чемпионата, имея в активе 29 очков. ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице с 25 очками.

18 октября ЦСКА проиграл швейцарскому «Базелю» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0. «Зенит» 19 октября в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы обыграл норвежский «Русенборг» — 3:1.