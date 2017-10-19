Санкт-петербургский «Зенит» одержал третью победу подряд в Лиге Европы. Встреча прошла в четверг, 19 октября, на стадионе «Санкт-Петербург».

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против норвежского «Русенборга» завершился со счетом 3:1. Хет-трик оформил аргентинский полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони. На 60-й секунде хавбек забил самый быстрый мяч петербургской команды в истории еврокубков. Затем он довел счет до крупного на 68-й и 75-й минутах встречи. Единственный гол за гостей забил норвежский полузащитник Поль Андре Хелланн.

В другом матче группы L испанский «Реал Сосьедад» в гостях разгромил македонский «Вардар» со счетом 6:0.

Раннее, в среду, ЦСКА проиграл швейцарскому «Базелю» в Лиге чемпионов со счетом 2:0. «Спартак» во вторник, 17 октября, одержал первую победу в турнире, обыграв дома испанскую «Севилью» со счетом 5:1.