«Спартак» забил пять мячей «Севилье» в Лиге чемпионов

Московский «Спартак» обыграл испанскую «Севилью» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 17 октября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Первый мяч забил нападающий красно-белых Квинси Промес на 18-й минуте. Гости ответили голом защитника Симона Кьяра на 30-й. Во втором тайме футболисты «Спартака» отличились четыре раза: на 58-й минуте это сделал полузащитник Лоренцо Мельгарехо, на 67-й — его коллега по амплуа Денис Глушаков, а на 74-й форвард Луис Адриано сделал счет разгромным. Пятый гол в этой встрече забил Промес на 90-й минуте.

В параллельной встрече группы Е английский «Ливерпуль» разгромил словенский «Марибор» — 7:0.

Ранее букмекеры назвали «Севилью» фаворитом этого матча. Шансы гостей на победу были оценены коэффициентом 1,83, хозяев — 4,00.

Эта победа стала для «Спартака» первой на групповом этапе турнира. До этого москвичи дважды сыграли вничью. После трех туров красно-белые делят первое-второе место с «Ливерпулем», у обеих команд по пять очков. «Севилья» идет третьей с четырьмя баллами, «Марибор» замыкает турнирную таблицу с одним очком.