Определились шансы «Спартака» на первую победу в Лиге чемпионов

Испанская «Севилья» является фаворитом в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Спартаком». Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Шансы гостей на победу оценены коэффициентом 1,83, хозяев — 4,00. Поставить на ничью можно с коэффициентом 3,75. При этом букмекеры считают, что матч получится результативным: вероятность того, что обе команды забьют, оценена в 1,7.

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Встреча состоится во вторник, 17 октября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. В предыдущем матче тура красно-белые сыграли вничью с английским «Ливерпулем» — 1:1. «Севилья» на своем поле разгромила словенский «Марибор» со счетом 3:0.

В турнирной таблице группы Е с четырьмя очками лидирует испанская команда. «Ливерпуль» и «Спартак» делят второе-третье места с двумя очками. «Марибор», набравший один балл, замыкает список.