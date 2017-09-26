«Спартак» отстоял ничью в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов

Московский «Спартак» сыграл вничью в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 26 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:1. На 23-й минуте полузащитник красно-белых Фернандо ударом со штрафного открыл счет. Спустя восемь минут хавбек «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо забил ответный мяч.

Во время матча фанаты «Спартака» сравнили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с мафией и зажгли дымовую шашку.

В параллельном матче группы Е испанская «Севилья» на своем поле разгромила словенский «Марибор» со счетом 3:0.

Для «Спартака» и «Ливерпуля» эта ничья стала второй в двух матчах группового турнира. Обе команды в первом туре не сумели обыграть своих соперников: россияне в гостях разошлись миром с «Марибором», англичане на своем поле сыграли вничью с «Севильей». Таким образом, испанцы лидирует в группе, набрав четыре очка. «Ливерпуль» занимает второе место с двумя баллами. «Спартак» расположился на третьей строчке, «Марибор» замыкает таблицу с одним баллом.

В среду, 27 сентября, еще один российски клуб ЦСКА примет на своем поле английский «Манчестер Юнайтед» в матче группы А.