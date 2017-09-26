Фанаты «Спартака» назвали УЕФА мафией и пустили дым во время матча ЛЧ

Фанаты московского «Спартака» сравнили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с мафией и зажгли дымовую шашку во время матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем». Видеозапись опубликовала журналистка «Спорт-Экспресса» Елена Григорьевская‏ в своем аккаунте в Twitter.

Встреча проходит во вторник, 26 сентября, в Москве. На данный момент счет 1:1, идет перерыв. Болельщики красно-белых вывесили баннер, на котором было написано: «UEFA Mafia».

22 сентября Союз оштрафовал московский «Спартак» на 60 тысяч евро за поведение фанатов во время матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов со словенским «Марибором». Также московскому клубу запретили продавать билеты на следующий гостевой матч в рамках турнира.