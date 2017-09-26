Бубнов оценил шансы «Спартака» против «Ливерпуля»

Видео: ZZlo TV / YouTube

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов оценил шансы красно-белых в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Видео было опубликовано на YouTube-канале ZZlo TV.

«Когда за "Ливерпуль" не играл Коутиньо, это отрицательно сказывалось на команде. Сейчас он три недели не тренировался, поэтому находится не в лучшем состоянии, это плюс для "Спартака". Но в целом, конечно, "Ливерпуль" — фаворит. Красно-белым будет очень тяжело... Я не сомневаюсь, что англичане забьют, а вот забьет ли "Спартак" — это вопрос» — сказал Бубнов.

По словам эксперта, ЦСКА поборется с «Манчестер Юнайтед», но в лучшем случае может рассчитывать на ничью.

Матч «Спартак» — «Ливерпуль» пройдет во вторник, 26 сентября, на «Открытие Арене». В среду ЦСКА на своем поле примет МЮ.

24 сентября председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин посоветовал английским футбольным болельщикам вести себя корректно в дни матчей Лиги чемпионов, которые пройдут в Москве.