РФС дал совет британским фанатам перед поездкой в Россию

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин посоветовал английским футбольным болельщикам вести себя корректно в дни матчей Лиги чемпионов, которые пройдут в Москве. Слова функционера приводит ТАСС.

«Я не хочу никого пугать, но того, кто собирается к нам приезжать не поболеть за свою команду и посмотреть страну, а похулиганить, предупреждаю: наш закон один для всех, а не только для россиян. Кто его нарушит, понесет соответствующее наказание — возможно, в виде длительного пребывания в России, условия которого не очень понравятся нашим гостям» — сказал Маркин.

26 сентября «Ливерпуль» сыграет в Москве со «Спартаком» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В среду, 27 сентября, с «Манчестер Юнайтед» сыграет с ЦСКА.