«Не отскок, а отскочище»

Лига чемпионов впервые пришла на «Открытие Арену». В последний раз «Спартак» принимал соперников в главном клубном турнире Европы еще на старых «Лужниках». Сегодня уже на новый стадион красно-белых приехал грозный «Ливерпуль». Англичане устроили хозяевам знатное европейское «новоселье»: подопечные Юргена Клоппа весь матч давили спартаковскую оборону, но до конца так и не продавили. Благодаря сразу двум вратарям и благосклонности фортуны москвичи сумели отстоять ничью в поединке, в котором все ждали от них только поражения. Как это было — рассказали и показали пользователи Twitter.

Последние результаты «Спартака» наталкивали на грустные мысли. Команда в последнем туре чемпионата России не смогла обыграть идущий последним «Анжи» на своем поле, а через несколько дней к ней в гости пожаловал «Ливерпуль». Англичане, конечно, тоже не безгрешны, однако на их победу смело ставили практически все. И пока соперники готовились к встрече, болельщики ждали. И тоже готовились...

Казалось, что красно-белым может помочь только собственная сила воли и фанаты. Последние, к слову, были великолепны. Реабилитируясь за свое поведение в Мариборе и понимая, насколько они нужны своей команде, болельщики устроили грандиозный перформанс перед стартовым свистком. А после него погнали любимцев вперед.

Однако начало матча подтвердило очевидное: «Ливерпуль» приехал побеждать. Англичане с первых минут показали, что собираются играть первым номером. «Спартак» судорожно оборо... хм... пытался обороняться, Артем Ребров трудился, как мог, а потом его партнеры внезапно забили. Фернандо отличным ударом со штрафного обвел ливерпульскую стенку и побежал обниматься с футболистами в красном. Англичане же пытались подсчитать, сколько ударов потребовалось хозяевам на то, чтобы открыть счет. Ответ: ровно один.

Еще сильнее ускорив темп игры, «Ливерпуль» сломя голову бросился отыгрываться. Восемь минут и четыре ноги — все, что понадобилось гостям, чтобы сделать это. Садио Мане и Филиппе Коутиньо вдвоем вскрыли оборону красно-белых, а последний прошил Реброва.

Англичане выглядели откровенно лучше, «Спартак», кажется, к таким скоростям оказался не готов, что приводило порой к необъяснимым ошибкам.

— Man in the Mirror (@glebwhite) 26 сентября 2017, 19:54

На 44-й минуте москвичи решили напомнить о своем существовании и затолкали всех мерсисайдцев в их штрафную при подаче углового. Спустя несколько секунд англичане вчетвером убежали на двоих защитников красно-белых и чудом не забили. Клопп перед этим поединком пообещал, что его парни не будут атаковать пять в один, как это сделали футболисты «Анжи». Ну, в целом, не обманул...

В перерыве российский Twitter несмело верил в благополучный для «Спартака» исход, а выглядело это примерно вот так.

Второй тайм оказался богат на настоящую мужскую борьбу, а моменты возникали исключительно у ворот хозяев. Артем Ребров спокойно справлялся с любой угрозой, пока на 58-й минуте его бедро не встретилось с коленом Мохаммеда Салаха. Капитан продержался еще десять минут, после чего за ним выехал «сейфти-кар».

Место в воротах занял Александр Селихов — для него игра с «Ливерпулем» стала первой в Лиге чемпионов. Массимо Каррера, понимая, что ждет молодого голкипера, по-отечески проводил его на поле и чмокнул на удачу.

Пока фанатки переваривали порцию умиления, суровые московские мужики бились уже не за победу, но за ничью. И сразу три игрока «Спартака», считая Реброва, не сумели эту битву завершить без повреждений. На столь аномальную травматичность футболистов обратили внимание и болельщики. Они помнили, что лазарет красно-белых и так был переполнен. Теперь туда отправились еще и Ивелин Попов с Александром Самедовым.

Напряжение ближе к 90-й минуте достигло запредельной точки, а судья решил пощекотать нервы всем, кто наблюдал за этим матчем, и добавил сразу восемь минут!

Тем не менее «Спартак» выстоял. С финальным свистком выдохнул весь стадион и каждый из болельщиков, не попавших на трибуны. 1:1, красно-белых ждет двухматчевое противостояние с испанской «Севильей», а «Ливерпуль» будет экзаменовать «Марибор».