Легионер «Спартака» похвастался роскошной жизнью в России

Голландский полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес разместил на своей странице в Instagram ролик о своей жизни в России.

На записи фигурируют виды Москвы и сам Промес, едущий за рулем автомобиля Mercedes в загородный особняк. Дома у игрока есть бильярд, бассейн и полки с трофеями.

«Добро пожаловать в Россию. Это моя жизнь!» — написал 25-летний Промес.

Хавбек перешел в «Спартак» из «Твенте» в 2014 году. В составе красно-белых он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны. По информации СМИ, голландец зарабатывает более 3 миллионов евро в год. В нынешнем сезоне Промес с 6 голами после 11 туров является лучшим бомбардиром красно-белых в Российской футбольной премьер-лиге.