«Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном

Московский «Спартак» обыграл грозненский «Ахмат» в гостевом матче 13-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 13 октября, на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 1:2. На 30-й минуте полузащитник красно-белых Денис Глушаков открыл счет. Грозненцы ответили на 70-й минуте голом защитника Родолфо с пенальти. Окончательный результат установил полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, отправивший мяч ворота на 72-й минуте.

Эта победа стала для «Спартака» первой гостевой в РФПЛ в сезоне-2017/2018. Красно-белые обогнали «Ахмат» в турнирной таблице. Теперь москвичи с 20 очками занимают шестую строчку, чеченский клуб с 17 баллами расположился на одну строчку ниже.

«Спартак» — действующий чемпион России.