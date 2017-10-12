В сети высмеяли спартаковскую расцветку станции метро «ЦСКА»

Комментатор Василий Уткин обратил внимание на оформление станции Московского метрополитена «ЦСКА». Об этом он написал в Twitter-аккаунте.

Участки в центре зала станции оказались выполнены в красно-белых цветах футбольного клуба «Спартак». Пользователи Twitter посчитали, что в таком случае «было бы уместнее назвать станцию "Спартак-2"» и добавить в дизайн ромбики.

По мнению болельщиков армейцев, красно-белое сочетание заметно только с фронтального ракурса, а сбоку красные буквы подсвечиваются синим. Однако члены фан-клуба ЦСКА Red-Blue Warriors в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявили, что намерены подать официальную жалобу и добиться изменения цветового оформления станции, открытие которой запланировано на ноябрь 2017 года.

Футбольный клуб ЦСКА занимает 4-е место в таблице Российской премьер-лиги, набрав 21 очко в 12 матчах. В Лиге чемпионов армейцы располагаются на третьем месте в таблице группы A. Следующий матч в рамках группового этапа ЦСКА проведет 18 октября против швейцарского «Базеля».