Моуринью прокомментировал разгром ЦСКА и похвалил Акинфеева

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды над московским ЦСКА в матче группового этапа Лиги чемпионов. Его слова приводит сайт манкунианцев.

«Думаю, мы одержали легкую победу. Нам удался отличный дебют, к которому соперник оказался не готов. Мы были сильнее во всех аспектах игры — больше контролировали мяч, лучше атаковали, активнее шли в прессинг», — заявил Моуринью.

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Португалец похвалил подопечных за хорошую игру на контратаках и высоко оценил голкипера армейцев Игоря Акинфеева, спасшего команду после удара полузащитника МЮ Генриха Мхитаряна.

27 сентября в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА в Москве со счетом 4:1. Акинфеев не раз спасал армейцев после ударов игроков английского клуба. МЮ с 6 очками возглавляет квартет А, ЦСКА с 3 очками располагается на третьем месте в таблице, уступая швейцарскому «Базелю» по дополнительным показателям.