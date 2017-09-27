«Надеюсь, хоть в перерыве ЦСКА не пропустит»

ЦСКА не считался фаворитом в матче с «Манчестер Юнайтед», но сыграл хуже, чем могли предположить даже ненавистники из стана «Спартака». Лучшим на поле в составе армейцев стал вратарь Игорь Акинфеев, пропустивший в среду вечером четыре мяча. О том, как на разгром (1:4) вице-чемпионов России отреагировали болельщики в Twitter — в материале «Ленты.ру».

ЦСКА стартовал настолько плохо, что шутки начали сыпаться уже по прошествии получаса игры. К этому моменту армейцы успели пропустить от МЮ три безответных мяча.

Актуальную гифку отыскали коллеги из SportFM.

Журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов резонно напомнил о предматчевых словах главного тренера МЮ Жозе Моуриньо о том, что нынешний ЦСКА — лучший на его памяти. Какой же тогда худший? Не тот ли, что в 2010-м году почти на равных сражался в четвертьфинале Лиги чемпионов с будущим победителем турнира «Интером»?

Волне годный мем, отсылающий к культовому фильму «Такси», нашли в одном из фан-клубов армейцев.

— ЦСКА Москва | CSKA M (@cskamoskva1911) 27 сентября 2017, 20:04

Свисток на перерыв был встречен с облегчением многими болельщиками армейцев, но некоторые особо остроумные не успокоились даже в те 15 минут.

ЦСКА — клуб популярный, но вокруг него традиционно значительно меньше журналисткой и фанатской шумихи, чем вокруг «Спартака». Намекая на это комментатор Александр Неценко злободневно пошутил.

Прочитав этот твит, трудно было в него не поверить. Но выяснилось, что придумавший его человек просто сострил.

ЦСКА действительно сыграл против МЮ слабовато, но утешением для болельщиков вполне может служить тот факт, что не менее звонко провалилась в этот игровой день мюнхенская «Бавария», со счетом 0:3 уступившая французскому ПСЖ с Неймаром и Кавани.