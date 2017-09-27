ЦСКА крупно проиграл «Манчестер Юнайтед»

ЦСКА проиграл английскому «Манчестер Юнайтед» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 27 сентября, в Москве, и завершилась ос счетом 4:1 в пользу британцев. На 4-й минуте счет открыл бельгийский форвард гостей Ромелу Лукаку, 27-й он оформил дубль. На 19-й минуте пенальти реализовал французский хавбек МЮ Антони Марсьяль. Четвертый мяч в ворота армейцев забил армянский легионер манкунианцев Генрих Мхитарян, отличившийся на 58-й минуте. Единственный мяч в ворота МЮ на последних минутах матча забил 19-летний российский нападающий Константин Кучаев.

Таким образом, у ЦСКА осталось три очка, подопечные Виктора Гончаренко делят второе-третье места в группе. МЮ набрал шесть очков, у португальской «Бенфики» осталось ноль.

Во вторник московский «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1).