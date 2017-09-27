Спорт
 

В РФС прокомментировали информацию о расизме в матче «Спартака» и «Ливерпуля»

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В Российский футбольный союз (РФС) не поступало информации о расистских проявлениях на матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов между московским «Спартаком» и английским «Ливерпулем». Об этом рассказал председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин. Его слова приводит ТАСС.

«У меня такой информации нет, это я могу сказать вам точно. Вообще, трудно что-то увидеть реально, если приезжаешь с бревном в глазу. Но если есть конкретное поручение руководства, можно и не видеть, а просто представить себе или вспомнить, что происходит на родных стадионах. Так работают, к сожалению, сегодня многие западные журналисты», — сказал Маркин.

По мнению функционера, матч прошел вполне удовлетворительно с точки зрения безопасности.

Ранее в среду бразильское издание Globo сообщило об оскорблении фанатами «Спартака» полузащитника «Ливерпуля» Садио Мане по расовому признаку.

Встреча состоялась во вторник, 26 сентября, в Москве и завершилась со счетом 1:1.

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