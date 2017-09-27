СМИ сообщили о проявлении расизма на матче «Спартак» — «Ливерпуль»

Полузащитника «Ливерпуля» Садио Мане оскорбили по расовому признаку в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Спартаком». Об этом сообщает Globo.

По информации издания, фанаты красно-белых имитировали обезьяньи звуки в моменты, когда темнокожий сенегалец прикасался к мячу, а также во время его замены на Дэниэла Старриджа на 70-й минуте. Отмечается, что Мане просил фанатов прекратить провокации после забитого «Ливерпулем» мяча на 31-й минуте, но те продолжили оскорблять игрока.

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Другой хавбек «Ливерпуля» Филипе Коутиньо заявил, что не слышал таких звуков в адрес Мане. «Во время игры не слышал. Узнал только сейчас. Если это так, то реально грустно», — приводит слова Коутиньо «Спорт-Экспресс».

Встреча между «Спартаком» и «Ливерпулем» прошла во вторник, 26 сентября, в Москве и завершилась со счетом 1:1. Красно-белые открыли счет на 23-й минуте после точного удара темнокожего бразильца Фернандо со штрафного, гости отыгрались на 31-й минуте, отличился Коутиньо.