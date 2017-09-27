УЕФА открыл дело в отношении «Спартака»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении московского «Спартака» по итогам матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем». Об этом сообщается на сайте организации.

Российский клуб могут наказать за поведение болельщиков, которые во время встречи использовали пиротехнику, скандировали запрещенные кричалки, вывесили неразрешенный баннер и заблокировали лестничные проходы.

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Контрольно-этический дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит эти нарушения на заседании 19 октября.

Во время матча, прошедшего в Москве и окончившегося со счетом 1:1, фанаты «Спартака» вывесили на трибунах баннер, на котором сравнили УЕФА с мафией, и зажгли дымовую шашку.

22 сентября Союз оштрафовал московский клуб на 60 тысяч евро за поведение фанатов во время матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов со словенским «Марибором». Также красно-белым запретили продавать билеты на следующий гостевой матч в рамках турнира.