Нападающий МЮ рассказал о мести Акинфееву

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку заявил, что забить мяч в ворота Игоря Акинфеева в матче группового этапа Лиги чемпионов с московским ЦСКА было для него очень важно. Его слова приводит сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Помню, я не смог забить Акинфееву на чемпионате мира-2014 в Бразилии. Сейчас с моей стороны была своеобразная месть. Я все еще продолжаю совершенствоваться, учиться на тех ошибках, которые совершал в прошлом сезоне. Игра не была такой легкой, как может показаться. ЦСКА оказывал давление, искал свои шансы и в первом тайме, и во втором», — сказал Лукаку.

Материалы по теме «Надеюсь, хоть в перерыве ЦСКА не пропустит» Армейцы сыграли слишком слабо, чтобы фанаты не разразились шутками

28 сентября МЮ обыграл ЦСКА со счетом 4:1. Лукаку открыл счет в матче на 4-й минуте, а на 26-й оформил дубль, воспользовавшись ошибкой защитника армейцев Василия Березуцкого. После 2 туров группового этапа манкунианцы с 6 очками лидируют в квартете А, ЦСКА с 3 очками занимает третье место.

Лукаку выступал на чемпионате мира 2014 года в составе сборной Бельгии. Россияне встречались с бельгийцами на стадии группового этапа, уступив со счетом 0:1. Единственный мяч в той встрече забил форвард Дивок Ориги, заменивший Лукаку по ходу второго тайма.