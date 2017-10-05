Букмекеры подшутили над антирекордом Акинфеева

Ирландская букмекерская компания Paddy Power провела шуточную акцию в честь антирекорда вратаря ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов. Информация появилась на сайте конторы.

Paddy Power сделала специальное предложение для клиентов — первым 50 игрокам, поставившим на сухой матч голкипера в поединке второго тура Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» отправила в подарок постельное белье с эксклюзивным дизайном от букмекера. Минимальная сумма ставки для получения приза составила один фунт (1,3 доллара).

В компании подчеркнули, что помнят, как Акинфеев прервал свой антирекорд в квалификации турнира, однако они считают только матчи основной сетки.

27 сентября «Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА в Москве со счетом 4:1. Акинфеев увеличил серию из игр Лиги чемпионов, в которых он пропускал хотя бы один гол, до 41 матча.

Последний раз голкипер оставил свои ворота в неприкосновенности 1 ноября 2006 года в гостевой встрече с лондонским «Арсеналом» (0:0).