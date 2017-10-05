Спорт
 

Защитник ЦСКА вспомнил о тренировках в пьяном виде

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Марио Фернандес
Марио Фернандес

Бразильский защитник московского ЦСКА Марио Фернандес рассказал, что до переезда в Россию часто злоупотреблял алкоголем. Его слова в четверг, 5 октября, приводит «Российская газета».

«Я вообще не дотрагиваюсь до алкоголя. А раньше столько выпивал, что иногда даже пьяным приходил на тренировки. Но в какой-то момент я понял: с меня хватит. Я даже помню этот день. Я подписал контракт с ЦСКА, а кто-то из друзей предложил выпить, но я отказался. Ограничился апельсиновым соком», — вспомнил Фернандес.

Летом 2016 года бразилец получил российское гражданство. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов регулярно вызывает защитника в национальную команду. 27-летний Фернандес рассчитывает принять участие в чемпионате мира 2018 года в составе сборной России.

Фернандес перешел в ЦСКА из бразильского «Гремио» в 2012 году. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Таким образом защитник по сей день остается самым дорогим приобретением красно-синих.

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