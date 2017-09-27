В сборной России по футболу появится еще один легионер

Комитет Международной федерации футбола (ФИФА) по статусу игроков разрешил защитнику немецкого «Кельна» Константину Раушу выступать за сборную России. Об этом сообщил генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Алексей Алаев. Его слова приводит пресс-служба организации.

«Мы собрали необходимый пакет документов для смены футбольного гражданства Рауша и отправили в ФИФА. В понедельник прошло заседание Комитета по статусу игроков ФИФА, а вчера вечером мы получили официальное письмо и теперь можем констатировать — Рауш имеет право выступать за сборную России», — сказал Алаев.

В нынешнем сезоне Рауш провел за «Кельн» пять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. 27-летний уроженец Томской области был вызван в сборную России для подготовки к товарищеским матчам с командами Южной Кореи и Ирана, которые пройдут 7 и 10 октября в Москве и Казани соответственно.

3 сентября Рауш сыграл за сборную России в товарищеском матче с московским «Динамо», который подопечные Станислава Черчесова выиграли со счетом 3:0.

Имеющий российский и немецкий паспорта футболист выступал за юношеские сборные Германии, но в основную команду никогда не привлекался.

Помимо Рауша в сборную России вызывается этнический немец Роман Нойштедтер, а также бразильцы Гильерме и Марио Фернандес.