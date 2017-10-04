Каррера объяснил все неудачи «Спартака»

Неудачи московского «Спартака» в сезоне-2017/18 связаны с потерей концентрации игроками. Об этом заявил главный тренер команды Массимо Каррера. Его слова приводит ITASportPress.

«Виноваты только мы сами, все неудачи "Спартака" связаны с потерей концентрации. В футболе такие вещи наказываются. Также есть вопрос мотивации, сложно сохранять тот же настрой, что был в прошлом сезоне. Сейчас мы испытываем больше давления, пришло время доказать, что мы команда», — сказал Каррера.

После 12 туров сезона-2017/18 Спартак занимает шестое место в российской премьер-лиге, набрав 17 очков. В ближайшем матче красно-белые в Грозном сыграют с местным «Ахматом».

В прошлом сезоне после 12 туров «Спартак» лидировал в РФПЛ с 29 очками. В итоге команда стала чемпионом России впервые с 2001 года.