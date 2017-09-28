Главный тренер «Спартака» остался доволен сравнением с физруком

Главный тренер московского Спартака Массимо Каррера порадовался сравнению с физруком. Слова специалиста приводит сайт телеканала «Матч ТВ».

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«Вообще-то, в моем понимании любой учитель в школе — это очень достойная и благородная профессия, так что я могу только гордиться таким сравнением. Если кому-то нравится, пусть называют. Как вы говорите — физ-рук? Так человек, работающий с молодыми людьми, — это как раз про меня», — сказал Каррера и напомнил, что до «Спартака» работал тренером молодежной команды «Ювентуса».

26 сентября «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов (1:1).

Некоторые фанаты других клубов начали называть Карреру физруком после неудачного старта команды в российский премьер-лиги. После 11 туров действующие чемпионы страны набрали 14 очков и занимают восьмое место в РФПЛ.