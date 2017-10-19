Аргентинец забил самый быстрый гол «Зенита» в еврокубках

Аргентинский полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против норвежского «Русенборга» забил самый быстрый мяч петербургской команды в истории еврокубков.

24-летний футболист поразил ворота соперника на 60-й секунде. Встреча проходит на стадионе «Санкт-Петербург», после первого тайма «Зенит» ведет со счетом 1:0.

Ранее самый быстрый гол команды в еврокубках принадлежал венгру Сабольчу Хусти. Он забил немецкому «Штутгарту» в матче 1/16 финала Кубка УЕФА сезона-2008/09 на 97-й секунде.

После двух туров Лиги Европы в активе «Зенита» шесть очков. Команда занимает первое место в группе L.

