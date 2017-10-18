ЦСКА во второй раз подряд проиграл в Лиге чемпионов

Московский ЦСКА проиграл швейцарскому «Базелю» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве в среду, 18 октября, и завершилась со счетом 2:0. На 29-й минуте счет открыл Тоулант Джака, а на 90-й окончательный счет установил Димитри Оберлин.

Таким образом, ЦСКА проиграл второй матч подряд и с тремя очками занимает третье место в группе. «Базель» с шестью очками занял второе место, в активе «Манчестер Юнайтед» девять баллов, у «Бенфики» — ноль. Встреча в Лиссабоне завершилась в пользу МЮ со счетом 1:0.

В среду, 17 октября, московский «Спартак» разгромил испанскую «Севилью» со счетом 5:1.