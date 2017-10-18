Капитан «Спартака» раскрыл секрет «идеальной» победы над «Севильей»

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков объяснил, за счет чего команде удалось разгромить испанскую «Севилью» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Слова футболиста приводит «Чемпионат.com».

«Мы переиграли соперника, да и в целом правильно играли: реализовали все тактические моменты, которые наигрывали перед матчем. В обороне сыграли довольно плохо — можем еще лучше. Но эти три очка мы заслужили. Так долго ждали Лигу чемпионов, и вот все свершилось. Показали, как мы можем и как должны были играть ещё в начале чемпионата», — заявил Глушаков.

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Полузащитник сказал, что не считает очков и не знает расклада в группе Е, однако заметил, что если команда «расслабит булки», то «все, до свидания».

Ранее «Спартак» обыграл «Севилью» со счетом 5:1. Глушаков в этой встрече отметился забитым мячом. Комментируя результат матча, главный тренер красно-белых Массимо Каррера назвал игру своих подопечных идеальной, а победу — заслуженной.

После трех туров красно-белые делят первое-второе место с английским «Ливерпулем», у обеих команд по пять очков. «Севилья» идет третьей с четырьмя баллами, словенский «Марибор» замыкает турнирную таблицу с одним очком.