Каррера назвал игру «Спартака» идеальной и сравнил «Севилью» с детским садом

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера посчитал идеальной игру своих подопечных в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с испанской «Севильей». Слова специалиста передает ТАСС.

«"Спартак" провел идеальную игру, позволяя минимум сопернику. Выделять кого-то в такой игре было бы не совсем правильно, нужно наградить всю команду», — рассказал Каррера после матча, отметив, что «Севилья» — это «не детский сад».

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«Мы играли не против мальчиков, "Севилья" — прекрасная команда, в которой собраны хорошие игроки, они часто выигрывали европейские кубки в последние годы. Конечно, у нас была капля удачи, нас спасал Александр Селихов, но это не повод говорить, что ребята не заслужили победу», — заявил итальянский специалист.

Ранее 17 октября «Спартак» на своем поле разгромил испанскую команду со счетом 5:1. При этом до матча букмекеры назвали «Севилью» фаворитом.

После трех туров красно-белые делят первое-второе место с «Ливерпулем», у обеих команд по пять очков. «Севилья» идет третьей с четырьмя баллами, «Марибор» замыкает турнирную таблицу с одним очком.