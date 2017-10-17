«Это похоже на испанское порно»

Свершилось! «Спартак» впервые с 2012 года победил в Лиге чемпионов, да еще как! Москвичи на своем поле отгрузили пять мячей испанской «Севилье», пропустили лишь однажды и довольные собой поднялись в лидеры группы Е вместе с «Ливерпулем». А фанаты за это готовы носить красно-белых на руках.

Начало игры не предвещало ничего хорошего. «Спартак» в двух предыдущих встречах победить не сумел, да и букмекеры пугали страшными прогнозами. В победу красно-белых, кажется, не верил никто. Ну, разве что кроме фанатского сектора «Открытие Арены», который к матчу с «Севильей» оказался готов.

«Нолито по-севильски» звучит интригующе, хотя на самом деле речь идет лишь о нападающем испанцев, а не особой технике этого... вы поняли. Гриша Ургант, например, предлагает такому человеку сразу российский паспорт выдавать. Рой Джонс и Стивен Сигал проконсультируют.

Впрочем, от испанского форварда опасности не исходило, в отличие от Квинси Промеса. На 18-й минуте красно-белый нападающий замкнул подачу Ещенко с правого края. Расстрел с близкого расстояния — без шансов для Серхио Рико.

Музыка играла не особо долго. Симон Кьяр спустя 12 минут воспользовался рикошетом и невнимательностью арбитра при исполнении углового и затолкал мяч в ворота Александра Селихова. Датчанин, бесспорно, сыграл расторопно, но судьи явно не заметили нарушения правил.

Последние 15 прошли относительно спокойно. А во втором тайме произошло это.

«Спартак», имея четыре с половиной момента, забил четырежды, чем поверг в шок вообще всех. Россиян — в благой шок. Испанцев — в отчаянный. Все начал Лоренцо Мельгарехо на 58-й минуте...

...продолжили Денис Глушаков и Луис Адриано...

...а закончил все тот же Промес.

Пока «Спартак» забивал один за другим, севильцы пытались пробить Селихова. Когда вратарь был бессилен, на помощь приходил Комбаров.

Ладно, спасал он, на самом деле, вот так. Не менее эффектно, впрочем.

Итак, «Спартак», не считавшийся фаворитом перед стартовым свистком, по ходу матча реализовал буквально все моменты и полумоменты, которые сумел создать. И в итоге...

В красно-белой части Москвы праздник. Нолито, где ж ты, дорогой?!

А, нашелся, все в порядке.

Ноливать москвичам слишком много не следует. Впереди — «Амкар», которого, похоже, стоит опасаться посильнее. А после пермяков — счастливое (надеемся) будущее.



