Акинфеев пропустил в 42-м матче Лиги чемпионов подряд

Полузащитник «Базеля» Таулант Джака отличился в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Видео было опубликовано на странице российской премьер-лиги (РФПЛ) в Twitter.

Мяч был забит на 29-й минуте матча, проходящего в Москве. Таким образом, голкипер армейцев Игорь Акинфеев пропустил в 42-м подряд матче Лиги чемпионов. Второй вратарь по количеству пропущенных мячей подряд в Лиге чемпионов — бывший голкипер голландского ПСВ Роналд Ватеррес, пропустивший в 16 играх кряду.

В зачет идут только матчи группового этапа и плей-офф. Игры квалификационного раунда считаются отдельно. В текущем сезоне Акинфеев не пропускал в квалификационном раунде ЛЧ.

Последний «сухой» матч Акинфеева в Лиге чемпионов состоялся в ноябре 2006 года — с «Арсеналом» на лондонском стадионе «Эмирейтс» (0:0).