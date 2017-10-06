Акинфеев объяснился за тренировку в очках и посетовал на безденежье в ЦСКА

Голкипер Игорь Акинфеев, тренировавшийся в сборной России в специальных очках для вратарей, объяснил их отсутствие на занятиях в московском ЦСКА. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Эти очки очень дорогие. У ЦСКА нет денег, чтобы купить их, мы не позволяем себе такую роскошь. Они больше для тренировок на реакцию, на концентрацию. Там есть несколько режимов, это очень помогает в концентрации и ловле мяча. Это пойдет на пользу, это ноу-хау», — сказал Акинфеев.

Сборная России готовится к товарищеским матчам с Южной Кореей и Ираном, которые пройдут 7 и 10 октября соответственно. Первая встреча пройдет на домашней арене ЦСКА в Москве, вторая — на «Казань Арене».

В четверг, 5 октября, ирландская букмекерская компания Paddy Power провела шуточную акцию в честь антирекорда Акинфеева в Лиге чемпионов. Первым 50 игрокам, поставившим на сухой матч голкипера в матче с «Манчестер Юнайтед», компания отправила в подарок постельное белье с эксклюзивным дизайном от букмекера.