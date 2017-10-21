«Спартак» потерял очки с «Амкаром»

Московский «Спартак» сыграл вничью с пермским «Амкаром» в 14-м туре российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «Открытие Арене» и завершилась со счетом 0:0. Таким образом, «Спартак» набрал 21 очко и остался на пятом месте в российской премьер-лиге. У Амкара осталось 16 баллов, команда занимает 12-е место в таблице.

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