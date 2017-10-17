Женатый футболист «Спартака» поведал об отдыхе в стриптиз-клубах

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес в интервью Youtube-каналу «Люди Дела» рассказал о походах в стриптиз-клубы.

«Конечно, если хочется отдохнуть, можно пойти в стриптиз-клуб, но делать это нужно, предварительно предупредив жену. Смотреть можно, трогать руками — нет», — заявил нападающий.

При этом он отметил, что любит жену и не ищет отношений на стороне. «Девушки знают, что у меня есть деньги, и хотят быть рядом. Но если понимаешь, что дома тебя ждет жена, то должен определиться, чего хочешь по-настоящему — потерять ее из-за девушки на одну ночь или сохранить отношения с женой до конца жизни», — рассказал Промес.

16 октября легионер похвастался шикарной жизнью в России в своем Instagram. Он выложил ролик, в котором фигурируют виды Москвы и сам Промес, едущий за рулем автомобиля Mercedes в загородный особняк. Дома у игрока есть бильярд, бассейн и полки с трофеями.

Хавбек перешел в «Спартак» в 2014 году. В составе московского клуба Промес стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.