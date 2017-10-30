ПСЖ и «Манчестер Сити» призвали исключить из Лиги чемпионов

Французский ПСЖ и английский «Манчестер Сити» обманывают контрольные органы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и должны быть исключены из Лиги чемпионов. Об этом заявил глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас. Его слова приводит L'Equipe.

«Мы видим, что ПСЖ и "Манчестер Сити" за последние пять лет вложили наибольшее количество средств в покупку игроков. Но их реальные доходы не позволяет делать такие инвестиции. Поэтому они изобрели фиктивных спонсоров с суммами, которые не соответствуют рынку», — сказал Тебас и заявил о нарушении этими клубами правил финансового fair-play.

По его словам, «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария» имеют намного меньшие доходы, чем ПСЖ и «Манчестер Сити». «Эти два клуба действительно превосходят остальных. Но все доходы ПСЖ напрямую или косвенно связаны с Катаром. Они обманывают всех. Я бы не хотел участия клуба, принадлежащего государству, в каких-либо турнирах... почему бы их не исключить из соревнований? Когда у велогонщика находят допинг, он немедленно исключается из гонки», — добавил Тебас.

7 октября нападающий ПСЖ Неймар попросил УЕФА исключить свой бывший клуб, «Барселону», из Лиги чемпионов.

1 сентября УЕФА открыл расследование в отношении ПСЖ. Команду заподозрили в нарушении правил финансового фэйр-плей из-за деятельности на трансферном рынке минувшим летом. ПСЖ приобрел Неймара у «Барселоны» за 222 миллиона евро, а также арендовал у «Монако» форварда сборной Франции Килиана Мбаппе с правом выкупа за 180 миллионов.