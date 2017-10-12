Полторы сотни цыган прогнали с территории будущего учебного центра ПСЖ

Цыганский табор эвакуировали с территории, на которой будет построен новый учебный центр французского «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает L'Equipe.

Группа из 150 человек должна была съехать с участка вдоль автомагистрали в городе Пуасси 31 августа, когда соответствующий указ был принят мэром. Цыгане подали жалобу в суд, которая 27 сентября была отклонена. Им предписали покинуть территорию, которую они заняли незаконно.

Новый учебный центр ПСЖ будет построен к 2020 году.

25 сентября сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригрозил парижанам отстранением от участия в Лиге чемпионов в сезоне-2018/2019, если команда нарушит правила финансового fair play. В связи с этим руководство клуба выставило на трансфер шесть футболистов.

Летом 2017 года ПСЖ потратил 222 миллиона евро на покупку нападающего Неймара, а также арендовала форварда Килиана Мбаппе с правом выкупа за 160 миллионов.

В турнирной таблице чемпионата Франции парижский клуб занимает первое место, в восьми играх набрав 22 очка.