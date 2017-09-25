Спорт
 

ПСЖ устроил распродажу

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Французский ПСЖ выставил на продажу шесть футболистов с целью избежать дисквалификации со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает AS.

По информации издания, УЕФА пригрозил парижанам отстранением от участия в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19, если команда нарушит правила финансового fair play. В связи с этим руководство клуба выставило на трансфер Анхеля Ди Марию, Хавьера Пасторе, Лукаса Моуру, Юлиана Дракслера, Атема Бен Арфа, Тиагу Силву, Блеза Матюиди и Сержа Орье. Двое последних были проданы минувшим летом в итальянский «Ювентус» и английский «Тоттенхэм» соответственно.

1 сентября УЕФА открыл расследование в отношении ПСЖ, заподозрив команду в нарушении финансового fair play.

Летом в ПСЖ из испанской «Барселоны» перешел бразилец Неймар, на что было потрачено 222 миллиона евро. Клуб также арендовал у «Монако» 18-летнего форварда Килиана Мбаппе с правом выкупа за 160 миллионов.

Правило финансового fair play было введено предыдущим президентом УЕФА Мишелем Платини в 2012 году. Согласно нему, европейские клубы не имеют права тратить больше, чем зарабатывают.

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