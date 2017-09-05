Спорт
 
Последние новости
В РПЦ сравнили таран екатеринбургского кинотеатра с нападением на Charlie Hebdo
Бразильский боец ММА покинул октагон и был закидан мусором во время боя в России
В Пуэрто-Рико из-за урагана объявили режим чрезвычайного положения
«Кинувшую бедолагу на мыльницу» жительницу Новосибирска возненавидели в сети
В Млечном Пути нашли новую черную дыру
Полиция Лейпцига посоветовала женщинам бегать по двое для защиты от насильников
В сеть слили интимные фото Оксимирона
Популярные новости
«Кинувшую бедолагу на мыльницу» жительницу Новосибирска возненавидели в сети
В сеть слили интимные фото Оксимирона
Названы причины передачи Крыма Украине
В РПЦ сравнили таран екатеринбургского кинотеатра с нападением на Charlie Hebdo
В Млечном Пути нашли новую черную дыру
Полиция Лейпцига посоветовала женщинам бегать по двое для защиты от насильников
Кадыров напомнил о готовности умереть за Путина после его слов о Мьянме

Миллионель

Продав Неймара за миллионы, «Барселона» рискует отдать Месси бесплатно

Перейти в «Мою Ленту»
Лионель Месси
Лионель Месси
Фото: Daniel Ochoa de Olza / AP

Лионель Месси все-таки уходит из «Барселоны». Или не уходит. Сюжет саги, которая вроде бы завершилась в июле подписанием нового договора между клубом и его идолом, закрутился с новой силой: как выяснилось, форвард ждет, когда разрешится кризис внутри руководства каталонского клуба. Нынешний президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу настроил против себя всех вокруг и балансирует на грани, пока бывший кандидат на его пост, предприниматель Агусти Бенедито собирает 16 тысяч подписей под вотумом недоверия к нему. Все это тормозит переговоры о новом контракте Месси и приближает день расставания, казавшегося невероятным.

Против всех

Никто не может знать, что в голове у гениального аргентинца. Как и то, что творится внутри «Барселоны». Второе, похоже, пугает и самого Месси. Во всяком случае футболист решил отложить решение о своем будущем до того момента, пока в клубе не появится президент.

На самом деле он есть и сейчас. Хосеп Бартомеу занимает этот пост с 2014 года, с его именем связаны победы в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, рост доходов и уменьшение долгов. Шум от триумфов поглощают трудовые будни, которых у «Барсы» в прошлом сезоне было куда больше, чем обычно. Хотя каталонцы исправно набирали очки в чемпионате и по привычке катком прошлись по соперникам на групповом этапе Лиги чемпионов, весна 2017 года принесла сплошь разочарования.

Эпичная победа над ПСЖ в 1/8 финала ЛЧ так и осталась главным достижением сине-гранатовых в евросезоне. На следующей стадии их побил «Ювентус», а в чемпионате был коронован «Реал». Мадридцы же второй раз подряд взяли «ушастый» трофей. «Барса» обзавелась национальным Кубком на смех вечных врагов из столицы, а потом... продала Неймара. На 222 катарских миллиона испанцы приобрели форварда Усмана Дембеле и полузащитника Паулиньо.

Покупка последнего вывела фанатов «Барселоны» из себя и привела их в Twitter. Недовольные приходом не самого подходящего по стилю игрока за большую (40 миллионов евро) сумму почитатели сине-гранатовых объединились под хештегом #BartomeuDimisión, призывающим к отставке Бартомеу. Административный кризис, который явно назрел в «Барселоне», широко обсуждался и обсуждается, клуб пытается отбиваться, твердя об информационной войне, а Месси ждет, чем все закончится.

Аргентинец рассудил мудро, не примкнув ни к одному из лагерей. Пока он молчит, все громче слышен голос бывшего кандидата в президенты сине-гранатовых Агусти Бенедито. Еще в июне предприниматель сообщил, что желает объявить Бартомеу вотум недоверия. В Хосепе он увидел виновника сильнейшего за 40 лет кризиса власти в «Барселоне», а также нашел объяснение трансферу Неймара в ПСЖ.

Бенедито занимается сбором подписей членов клуба. Автографов должно быть 16 тысяч, времени — до 16 сентября. Месси не желает принимать в этом участия, но результат ему интересен. Это и тормозит переговоры о продлении контракта.

Они что-то знают

Июль должен был успокоить фанатов «Барселоны». Душевные раны от успехов «Реала» немного затянулись, а Месси, по сообщениям прессы, подписал-таки новый контракт. И его условия были по-настоящему царскими. Лионель должен был стать первым футболистом в истории с зарплатой более миллиона фунтов в неделю. Это 1,3 миллиона долларов или 75 миллионов рублей. В неделю. Годовой оклад — 54,8 миллиона фунтов (70,6 миллиона долларов). За четыре года, на которые якобы был подписан договор, «Барса» потратит на Месси около 220 миллионов фунтов (283,6 миллиона долларов) без учета бонусов.

Прошло два месяца, официального объявления о продлении сотрудничества так и не последовало. Космические суммы на счетах аргентинца крутятся давно, ими его не удивишь. Месси нужна стабильность. И пока в клубе ее нет, форвард свою подпись под новым договором не поставит.

Забавно, но буквально неделю назад хакеры взломали аккаунты «Реала» в Facebook и Twitter и «купили» мадридцам Лионеля. Они опубликовали приветствия, прикрепив видеозапись с одним из множества голов аргентинца в ворота сливочных. Понятно, что все это не более чем шутка ребят из группы OurMine, взявших на себя ответственность за содеянное.

Назвать «Реал» реальным претендентом на Месси даже физически сложно. В принципе, говорить о том, что ставший великим в 30 лет аргентинец может сменить клуб, несколько странно. Однако трансферное лето 2017 года показало, что в футболе больше нет ничего невозможного.

Сама «Барса» стала участником двух трансферов с приставкой «супер». 222 миллиона евро за Неймара получили, 100 миллионов за 20-летнего Дембеле отдали, а 40 миллионов прилетели в Китай, где в последние два года проживал Паулиньо. Экономия, финансовый фэйр-плей, общественное мнение, в конце концов, рассудок — это все отодвигалось на задний план, когда завершались многомиллионные сделки.

«Манчестер Сити» — из тех, кто готов творить трансферные чудеса, хотя и уступили почетный титул главных транжир Европы шейхам из ПСЖ. В последние дни трансферного окна «Сити» якобы предложил «Барсе» 300 миллионов евро за Месси. Но это лишь слухи.

Союзу «Барсы» и Месси уже 30 июня следующего года придет конец, и пока нет никаких предпосылок к тому, что клуб будет столь же крепко держать татуированную руку своей легенды после этой даты. «Сити» медленно тянется к кошельку, хотя может случиться и так, что за одного из лучших игроков последних тысячелетий не придется платить ни цента. Для каталонцев такой исход вне всяких сомнений был бы позором.

Евгений Бакин

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Спорт12:42 4 сентября
Мария Шарапова

Чистая Маша

Шарапова вылетела с US Open под крики ненавистников
22:19 4 сентября

Россиянин Рублев поспорит с Надалем за выход в полуфинал US Open

21:1725 августа

Гимнастка Мельникова одержала победу в личном многоборье на Кубке России

23:12 4 сентября

Футболист сборной Германии раздал 1200 билетов детям из малоимущих семей

Спорт00:02 2 сентября
Александр Волков

Саша-нагибатор

Русский Драго готов уничтожить голландского медведя в главном бою UFC
19:50 4 сентября

Кремль отреагировал на снятие с России обвинений в поддержке допинговой системы

20:57 4 сентября

«Зенит» предложил европейским клубам посоревноваться в бородатости футболистов

17:59 4 сентября

Беременная жена Руни сбежала из дома из-за пьяной поездки мужа с другой девушкой

Спорт10:38 3 сентября

Небоскреб под снос

Русский Драго нокаутировал 213-сантиметрового голландца Штруве
15:1421 августа

Владимир Кличко увидел сходство между Макгрегором и своим братом

19:01 4 сентября

Сборная России обеспечила себе выход в плей-офф Евробаскета

15:16 4 сентября

Друг борца Власко оказался зачинщиком смертельной драки

Россия
«Думал, само пройдет»
Почему каждый час от инфаркта умирают семь россиян
Детская моча против скальпеля врача
Народная медицина в апогее безумия
Ксения СобчакДевочки для битья
Соперничать с Путиным решаются борцы с рептилоидами и женщины-загадки
В Екатеринбурге набитый газовыми баллонами автомобиль протаранил кинотеатр
СМИ узнали о законопроекте по выдворению иностранцев за нежелательное поведение
Джабраилов извинился за стрельбу в отеле Four Seasons
Песков поведал об интересе России к ситуации вокруг КНДР
Все материалы
Мир
Новая. Холодная. Твоя.
Противостояние США и России перерастает в неявную войну
Желтый кумар
Китай превратился в марихуановую сверхдержаву
Полиция Лейпцига посоветовала женщинам бегать по двое для защиты от насильников
Американец объяснил убийство жены сном
Вали нацистов! Гаси антифу!
Америка захлебнулась в насилии и не думает останавливаться
Сербская смерть
Балканские деревни превращаются в кладбища
Бросившего на землю женщину с ребенком на руках полицейского наказали в Шанхае
Все материалы
Бывший СССР
Отработали свободу
Литовских рабынь насилуют и продают арабам
Жители Самарканда, Узбекистан Год Ислама не видать
Что стоит за масштабными изменениями в Узбекистане
В ДНР заявили об обстреле бойцами ВСУ диверсантов из «Правого сектора»
Тимошенко заявила о крахе экономики Украины
Генпрокурор Украины рассказал о заказчике убийства Вороненкова
В Раде предложили ввести акциз для российских книг
Спикер Рады заявил о продолжении попыток ввести визы с Россией
Все материалы
Финансы
Свежая кровь
Мигранты высасывают деньги из Германии
Курс узбекской нацвалюты девальвировали в два раза
Джордж СоросДжордж, ты ковбой
За что ненавидят и боятся миллиардера Сороса
Россия выполнит график поставок нефти Белоруссии в 2017 году
Дания приступила к обсуждению законопроекта против «Северного потока-2»
Россия нарастила экспорт нефти
Курс биткоина подскочил выше пяти тысяч долларов
Все материалы
Бизнес
По самые помидоры
Российскую экономику не спасут даже овощи
Константин Пономарев«ДЭС могли быть похищены у моего клиента»
Адвокат о подробностях уголовного дела бизнесмена Константина Пономарева
Николай Манвелов: Посредственное импортозамещение
Переход на отечественный инжиниринг в сфере ТЭК привел к информационным войнам
Константин Пономарев злоупотребил своим правом на амнистию
Автоматические коробки передач для грузовиков Volvo начнут собирать в России
Украинские почтовики займутся доставкой газа по стране
Немецкие и датские свиньи заразили гепатитом E сотни тысяч англичан
Все материалы
Силовые структуры
Отдали честь
Что бывает, когда женщины в форме забывают о том, что они полицейские
Умар ДжабраиловНочной Умар: бизнесмен устроил стрельбу в столичном отеле
На бывшего сенатора от Чечни Джабраилова завели дело о хулиганстве
Типа смешные легавые
Чем заканчиваются нелепые попытки силовиков пошутить над законом
СК усомнился во вменяемости протаранившего в Екатеринбурге кинотеатр мужчины
Россия полностью уничтожила боеприпасы с люизитом
После падения Ан-2 на авиашоу в Балашихе возбуждено уголовное дело
Сирийские войска и ВКС России уничтожили крупный очаг сопротивления ИГ
Все материалы
Наука и техника
Пир во время войны
Неизвестные фотографии Второй мировой
Живые кучи
Раскрыт внешний вид инопланетян
Армагеддон наступает
В Солнечной системе появится второе солнце и уничтожит Землю
Маск описал сценарий начала третьей мировой войны
В МГУ создали матрицу
Создана новая теория черных дыр
Установлена причина появления озоновых дыр над Арктикой
Все материалы
Спорт
Мария ШараповаЧистая Маша
Шарапова вылетела с US Open под крики ненавистников
Россиянин Рублев поспорит с Надалем за выход в полуфинал US Open
Футболист сборной Германии раздал 1200 билетов детям из малоимущих семей
Кремль отреагировал на снятие с России обвинений в поддержке допинговой системы
«Зенит» предложил европейским клубам посоревноваться в бородатости футболистов
Беременная жена Руни сбежала из дома из-за пьяной поездки мужа с другой девушкой
Сборная России обеспечила себе выход в плей-офф Евробаскета
Все материалы
Культура
Отожгли по полной
На фестивале Burning Man действительно сгорел человек
«Умение послать все на фиг спасет нас»
О вреде культа успеха и позитива
Чуть помедленнее, Клуни
Кого убивает Мэтт Дэймон и какую страну спустили в канализацию
СМИ нашли снимки Динклейджа из «Игры престолов» в качестве фронтмена панк-группы
Китайский художник взрывами пороха отпечатал сто лет после русской революции
Красные шарики из канализации напугали австралийцев в преддверии премьеры «Оно»
Мэтт Дэймон объяснил частое появление Трампа в фильмах 1990-х
Все материалы
Интернет и СМИ
«Включай Шуфика! Уже не могу терпеть!»
Событие года в сети: наконец-то перевернулся календарь и загорелись рябин костры
Голая Дакота и роковая ошибка Тимати
Над чем всю неделю смеялся интернет
Россияне успокоили испугавшегося третьей мировой Маска
Обозленный из-за наводнения рыжий кот стал мемом
Во всем виноваты русские
Кто придумал раздевать ведущих перед камерой и зачем это смотрят
Оператор отвлекся на стрип-клуб во время репортажа о пробках
Бывшая стюардесса прославилась благодаря блогу о самых мерзких пассажирах
Все материалы
Ценности
Слава КПСС!
«Запорожец», розовая «Чайка» и коммунизм в отдельно взятой усадьбе
Кайфовый бампер
Чем соблазняет богачей британская глубинка
Россияне 52 дня бесплатно катались на Porsche
Аромат Fucking Fabulous в России переименуют
Москвичам устроят дворовую вечеринку
В ЦУМе завелся трехметровый розовый слон
Citroen предложил водителям мыться в машине
Все материалы
Путешествия
«Я никогда не позволяю гостям оставаться в пределах Грозного»
Почему стоит бросить все и уехать в Чечню
Centraal Station, Rotterdam, Netherlands. Architect: Benthem Crouwel Architects + MVSA Architects + Wes, 2014. Main Entrance Angular View Of Metal Clad Canopy, High-rise Buildings And Public Plaza. Centraal Station, Rotterdam, Netherlands. Architect: Benthem Crouwel Architects + Mvsa Architects + Wes, 2014. 2016Голландия без плюх
Что надо успеть в Нидерландах за один день
Бельгийский отель нашел способ утешить страдающих от одиночества постояльцев
Гастротур на Байкал обошелся путешественникам в два миллиона рублей
Названы курорты с самым дешевым жильем
Определена самая красивая в мире страна
Российская туристка утонула в Анталье
Все материалы
Из жизни
«Польский майонез мне совсем не нравится»
История жительницы Санкт-Петербурга, переехавшей в польский Вроцлав
Деды надевали
Пожилые красавцы готовы дать фору молодым
Большие караты
Драгоценности Ким Кардашьян всплыли в еврейском подполье
Семилетняя девочка нашла меч в озере из легенды о короле Артуре
Трехметровый аллигатор поджидал американца в гостиной после «Харви»
Китаянка родила по дороге из магазина и пошла дальше с младенцем и покупками
Австралиец прошел 100 километров в поисках помощи после столкновения с верблюдом
Все материалы
Что-то пошло не так
Как гонщики Ferrari провалили Гран-при Италии сильнее, чем собирались
Культовые тачки знаменитых людей
Легендарные автомобили легендарных личностей и их цены
Шикарные опции из прошлого
Автомобильные примочки, которые сегодня вызывают смех
Хочешь, попробуем что-нибудь новенькое?
Автомобили от брендов, которые обычно выпускают мотоциклы
Неизвестный суперкар из Японии станет самой быстрой в мире машиной
На продажу выставили «ЗИЛ» Брежнева за 54 миллиона рублей
Jaguar придумал умный руль с искусственным интеллектом
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы