Тренер «Арсенала» нашел нового Пеле

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер назвал нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе новым Пеле. Слова специалиста в воскресенье, 10 сентября, приводит beIN Sports.

«Я думаю, он исключительно умный игрок. У него исключительный характер и исключительная вера в себя. Я уже говорил своим друзьям, что считаю его новым Пеле. Он может стать лучшим игроком в мире, потому что у него есть и харизма, и характер, и вера в себя. Никто не подумает, что я говорю это о 18-летнем пареньке»,— заявил Венгер.

Мбаппе перешел в ПСЖ из «Монако» 31 августа на правах годичной аренды. Таким образом парижане решили обойти правило финансового фэйр-плей. По информации СМИ, следующим летом клуб заплатит «монегаскам» 180 миллионов евро. В дебютном матче в составе новой команды Мбаппе отметился забитым мячом.

Пеле (настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту) — рекордсмен по числу побед в чемпионате мира по футболу. Он трижды выигрывал мировое первенство (в 1958, 1962 и 1970 годах) в составе сборной Бразилии. Многие эксперты рассматривают его как лучшего игрока в истории футбола.