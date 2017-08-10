СМИ сообщили о переходе 18-летнего нападающего в ПСЖ за 160 миллионов евро

«Монако» и «Пари Сен-Жермен» договорились о трансфере нападающего Килиана Мбаппе в парижский клуб. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, ПСЖ заплатит за 18-летнего форварда 160 миллионов евро, еще 20 миллионов «Монако» может получить в качестве бонусов. Парижанам осталось оформить документы и согласовать условия личного контракта с Мбаппе.

О заинтересованности «Пари Сен-Жермен» в услугах француза стало известно 7 августа. По сообщению Goal.com, помешать трансферу может правило финансового fair play. Чтобы не подвергнуться санкциям со стороны УЕФА, ПСЖ ради приобретения Мбаппе может продать нескольких игроков. Среди них аргентинец Анхель Ди Мария и немец Юлиан Дракслер.

Контракт Мбаппе с «Монако» действует до лета 2019 года. В минувшем сезоне он провел 44 матча в составе команды, в которых забил 26 мячей и отдал 14 голевых передач.

3 августа было объявлено о переходе из «Барселоны» в ПСЖ бразильского нападающего Неймара, который обошелся парижанам в 222 миллиона евро. Форвард стал самым дорогим игроком в истории футбола.