СМИ сообщили о желании ПСЖ купить 18-летнего форварда за 180 миллионов евро

Парижский ПСЖ заинтересован в покупке 18-летнего нападающего «Монако» и сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Goal.com.

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По информации источника, монегаски хотят заработать на продаже форварда 180 миллионов евро, а столичный клуб готов удовлетворить их запросы. Помешать покупке футболиста может правило финансового fair play. Чтобы не подвергнуться санкциям со стороны УЕФА, ПСЖ ради приобретения Мбаппе может продать нескольких игроков. Среди них аргентинец Анхель Ди Мария и немец Юлиан Дракслер.

Соглашение 18-летнего нападающего с «Монако» рассчитано до лета 2019 года. В минувшем сезоне Мбаппе провел 44 матча за «Монако», в которых забил 26 мячей и отдал 14 голевых передач.

3 августа было объявлено о переходе из «Барселоны» в ПСЖ бразильского нападающего Неймара, который обошелся парижанам в 222 миллиона евро. Форвард стал самым дорогим игроком в истории футбола.