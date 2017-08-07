Спорт
 

СМИ сообщили о желании ПСЖ купить 18-летнего форварда за 180 миллионов евро

Перейти в «Мою Ленту»
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Парижский ПСЖ заинтересован в покупке 18-летнего нападающего «Монако» и сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, монегаски хотят заработать на продаже форварда 180 миллионов евро, а столичный клуб готов удовлетворить их запросы. Помешать покупке футболиста может правило финансового fair play. Чтобы не подвергнуться санкциям со стороны УЕФА, ПСЖ ради приобретения Мбаппе может продать нескольких игроков. Среди них аргентинец Анхель Ди Мария и немец Юлиан Дракслер.

Соглашение 18-летнего нападающего с «Монако» рассчитано до лета 2019 года. В минувшем сезоне Мбаппе провел 44 матча за «Монако», в которых забил 26 мячей и отдал 14 голевых передач.

3 августа было объявлено о переходе из «Барселоны» в ПСЖ бразильского нападающего Неймара, который обошелся парижанам в 222 миллиона евро. Форвард стал самым дорогим игроком в истории футбола.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
MERCATO - TOUTES LES RUMEURS DE TRANSFERTS DU PSG
ПСЖ после покупки Неймара решил потратить 100 миллионов евро на вратаря
В сети появилось фото чека за трансфер Неймара в ПСЖ
Последние новости
Россия запустила железную дорогу в обход Украины
На стадионе «СКА-Хабаровска» перед игрой с «Анжи» произошел потоп
Gorillaz выпустили новое видео
Ударивший корреспондента НТВ в прямом эфире досрочно вышел из СИЗО
Помилованные после СМС об идущей в Грузию технике выйдут на свободу 8 августа
Европе предсказали подорожание газа и перебои с поставками из-за санкций США
Белая акула напала на человека в Хургаде
Другие материалы рубрики
Спорт13:16Сегодня

Такси «Спартак»

Провал чемпиона, текущая крыша и проводы Кержакова — итоги тура РФПЛ
18:01Сегодня

Капитан «Спартака» разрешил фанатам злиться на команду после проигрыша «Зениту»

21:25 5 августа

«Халл Сити» сыграл вничью в первом официальном матче под руководством Слуцкого

16:09Сегодня

Бывший футболист «Зенита» назвал фанатов клуба быдлом

Спорт00:05Сегодня

«Чем Спартак отличается от Саши Грей»

В сети посмеялись над разгромом «Спартака» на затопленном стадионе
17:02Сегодня

Фанаты «Спартака» воспользовались брандспойтом внутри стадиона «Санкт-Петербург»

15:12 2 августа

Игровую майку Тотти с прощального матча запустили в космос

13:08Сегодня

Появилось видео убийства 20-летнего чемпиона Европы по борьбе

Спорт13:49 6 августа

Обошел на скорости

Последнюю стометровку в карьере Болт проиграл любителю амфетаминов и допинга
15:16Сегодня

Спарринг-партнер рассказал о нытье Макгрегора после пропущенных ударов

13:09 2 августа

Ефимова снялась с этапа Кубка мира в Москве из-за проблем со здоровьем

11:37Сегодня

Бывший футболист «Зенита» в цветах «Спартака» подвергся нападкам фанатов

Россия
Николай Киреев«Благословите, батюшка, ибо я сутенер»
Священник уехал в монастырь и нашелся в витебском притоне с проститутками
Вильфанд предложил москвичам насладиться «кровавым» лунным затмением
«Мужчина создал перевернутый мир абсурда»
Какие партии борются за укрощение женской любовью и царя
Александр Демахин«Сергиев Посад — не придаток монастыря»
Учитель Александр Демахин о своем увольнении и содомистской постановке
Медведев оценил возможности Подмосковья после принятия закона о лесной амнистии
Пять сотен людей младше 22 лет поборются за мандат столичного мундепа
Шевчук назвал свой рецепт здорового образа жизни россиян
Все материалы
Мир
Нападение на кафе Lindt в СиднееКенгуру-шахид
Укуренные горе-джихадисты режут неверных прямо на улицах Австралии
Федор Лукьянов: Холодная война против всех
Новая политика США угрожает интересам не одной только России
Человек с наркотической зависимостьюАмериканская наркотическая чума
Как врачи, сами того не ведая, обрекли США на настоящую эпидемию
Оппозиция потребовала отставки больного нигерийского президента
СМИ сообщили о казни в Ираке организатора терактов в Брюсселе
Уничтожение атома
Что помешает президенту Южной Кореи оставить страну без ядерной энергии
Зигмар Габриэль«Зигги-поп» в немецком МИД
Аутсайдер Зигмар Габриэль стал одним из самых популярных политиков ФРГ
Все материалы
Бывший СССР
Сели на мель
Как Украина пытается остановить строительство Крымского моста
Додон пообещал разобраться с планами США возвести военные объекты в Молдавии
Дмитрий РогозинКишинев, которого нет
Как разгорался скандал вокруг сорванного визита Рогозина в Молдавию
Саакашвили показал используемый для путешествий по миру украинский паспорт
Украинские пограничники в Азовском море досмотрели российское судно
Украина потратит на стену на границе с Россией 500 миллионов гривен за год
Латвия заявила о готовности к провокациям во время российско-белорусских учений
Все материалы
Финансы
Дональд ТрампРасширение хамства
Как закон о противниках Америки бьет по экономике России и ЕС
Автоэксперты обрадовались поправкам Минфина к закону об ОСАГО
Греф пообещал Путину сделать Сбербанк мировой цифровой компанией
Курс биткоина побил очередной рекорд
Россия сократит зависимость от доллара
Сбербанк нарастил прибыль на 36 процентов с начала года
Ткачев пообещал нарастить экспорт зерна при некрепчающем долларе
Все материалы
Бизнес
Здоровье не купишь
С начала года цены на многие лекарства растут в три раза быстрее инфляции
Сырная феерия
Репортаж с подмосковного фермерского фестиваля
Страсти по OPAL
Можно ли снять с российского газа украинскую наценку
Суд отклонил жалобу АФК «Система» на арест активов
«Нафтогаз» возобновил покупку газа у Shell и Eni
В Минэнерго России заявили о рисках для транзита газа из-за ветхости ГТС Украины
В Siemens нашли простое решение конфликта с Москвой
Все материалы
Силовые структуры
Перестрелять закон
Как на Западе борются с оружейными запретами
В Литве сообщили о перехвате 18 российских самолетов за неделю
Расстреляли на пробежке
В Москве застрелили гендиректора нового океанариума, не оставив зацепок полиции
После аварии на руднике «Мир» возбудили уголовное дело
Минобороны показало запись выступления российского экипажа на танковом биатлоне
Задержан второй подозреваемый в убийстве борца Власко на Байкале
В Сирии испытают новые вертолеты Ми-28УБ
Все материалы
Наука и техника
Нашпиговали
Бесчеловечные эксперименты над людьми стали реальностью
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Ядрена вошь
Ученые обманули время и поймали неуловимого призрака
Демонического робоволка создали в Японии
SpaceX показала запуск Falcon Heavy
Африка пополнилась космической державой
Миллионам людей предсказали смерть от жары
Все материалы
Спорт
Такси «Спартак»
Провал чемпиона, текущая крыша и проводы Кержакова — итоги тура РФПЛ
«Чем Спартак отличается от Саши Грей»
В сети посмеялись над разгромом «Спартака» на затопленном стадионе
Капитан «Спартака» разрешил фанатам злиться на команду после проигрыша «Зениту»
СМИ сообщили о желании ПСЖ купить 18-летнего форварда за 180 миллионов евро
Бывший футболист «Зенита» назвал фанатов клуба быдлом
Фанаты «Спартака» воспользовались брандспойтом внутри стадиона «Санкт-Петербург»
Появилось видео убийства 20-летнего чемпиона Европы по борьбе
Все материалы
Культура
Прийти в чувство прекрасного
«Его мозг умер, а органы изъяли для трансплантации»
Британский нейрохирург Генри Марш о трудных врачебных решениях
«Без идеологического гламура»
5 важных старых книг: выбор Алексея Варламова
В сети назвали победителя рэп-баттла Оксимирона и Гнойного
У Кирилла Серебренникова отобрали загранпаспорт
Совладельца клуба «Рабица» задержали с амфетамином и мефедроном
Кристиан Бэйл потолстел до неузнаваемости ради роли политика Дика Чейни
Все материалы
Интернет и СМИ
«Человек должен дать повод затроллить и выстегнуть»
Провинциальный актер прославился, выстебывая Дружко и других звезд YouTube
Застрявший в «круассане» еж умилил пользователей сети короткими лапками
Apple завела Instagram-аккаунт для фанатских фотографий
Жесткая ломка
Хакеры научились заражать и убивать через аквариумы, автомойки и кофеварки
В сети раскритиковали хвастающегося эксклюзивным Ferrari школьника
В работе Facebook произошел очередной масштабный сбой
«Фонтаны отключили везде, но наши мальчики не сдаются»
Избиение корреспондента НТВ стало лишь началом празднования Дня десантника
Все материалы
Ценности
«Не стоит мне грубить — я могу и ответить»
Александра Кабаева: девушка-барбер в мире суровых бородатых мужчин
«Американцы — неубиваемы»
Московский страховщик и его любимый Cadillac
Марка adidas Originals сшила одежду для страдающих ностальгией по 1990-м
Россиянам предложили выложить более 3 миллионов за спецверсию Volkswagen Touareg
Российские дизайнеры сшили купальники с Путиным и уточкой
Iceberg намочил брата с сестрой из шланга
Tiffany & Co. украсила бриллиантами часы с «перевернутым» циферблатом
Все материалы
Путешествия
КубачиНе «Приорой» единой
Чем по праву может гордиться Дагестан
Лариса Аханова: «За это можно душу продать»
О самых вкусных блюдах, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни
Телеканал узнал о росте числа заразившихся в Турции вирусом Коксаки россиян
Белая акула напала на человека в Хургаде
Три российских пляжа получат «Голубой флаг»
Последствия сильной турбулентности в салоне лайнера в США сняли на видео
На мексиканском пляже расстреляли трех туристов
Все материалы
Из жизни
«Первое впечатление: местные — злые и наглые»
История москвички, переехавшей в Израиль
Есть проблема
Кто и зачем рассказывает в Instagram о своих бедах и болезнях
Жим или режим?
Женщины в декрете все чаще становятся фитнес-звездами
В селе под Киевом отловили съевшего урожай кабачков «динозавра»
В Колорадо медведь угнал внедорожник
Австралийское кафе повысило цены для мужчин ради борьбы с неравенством
Американец провел два дня в горной пустыне без еды из-за сломавшейся машины
Все материалы
Тест-драйв самой популярной машины России
Длительный тест Hyundai Solaris: часть первая
Душ из камней
Школа выживания ралли-рейда «Шелковый путь»
Тест-драйв самого быстрого Bentley в истории
Ездим на Bentley Continental Supersports
Быстрые и красивые машины, которых так не хватает в России
Пять «горячих» машин, от которых должен дымиться российский асфальт
Honda Pilot обзавелась в России «Яндекс.Навигатором»
Появились первые фотографии нового седана VW Jetta
Tesla Model S проехала без подзарядки свыше тысячи километров
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы