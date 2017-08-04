Спорт
 

ПСЖ после покупки Неймара решил потратить 100 миллионов евро на вратаря

Перейти в «Мою Ленту»
Jan Oblak
Jan Oblak

Французский «Пари Сен-Жермен» заинтересован в трансфере вратаря мадридского «Атлетико» Яна Облака и готов заплатить за футболиста 100 миллионов евро. Об этом сообщает A Bola.

По информации издания, представители клуба и игрока уже обсудили возможный переход. Трансферу Облака в ПСЖ может поспособствовать спортивный директор французской команды Антеро Энрике: он желал приобрести вратаря во время работы в португальском «Порту».

3 августа «Пари Сен-Жермен» официально объявил о переходе в команду нападающего «Барселоны» Неймара. Игрок выкупил свой контракт у испанского клуба за 222 миллиона евро, после чего стал свободным агентом и смог подписать пятилетний контракт. По оценкам СМИ, за это время бразилец заработает 150 миллионов евро.

Облак выступает за «Атлетико» с 2014 года. Вместе с командой он становился обладателем Суперкубка Испании, а также выходил в финал Лиги чемпионов в сезоне-2015/2016.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
OBLAK É O PRÓXIMO ALVO DO PSG
«Барселона» нашла замену Неймару
Неймар перешел в «Пари Сен-Жермен»
Последние новости
МИД Украины направил Москве ноту протеста из-за визита Медведева в Крым
Болельщики впервые признали Кокорина лучшим игроком «Зенита»
В сети появилось видео затопления алмазного рудника в Якутии
Банк России предсказал нулевую инфляцию в августе
Желающих судиться с РФ из-за Крымского моста чиновников в Киеве назвали клоунами
Прокуратура Краснодарского края изучит доходы чиновницы с 600 гектарами земли
МИД России назвал расширение санкций ЕС необоснованным шагом
Другие материалы рубрики
Спорт00:14Сегодня
Неймар

Престол Неймара

От какого сериала устали больше: «Игра престолов» или переход Неймара в ПСЖ
19:23Сегодня

Воры украли все награды из дома итальянской теннисистки

15:40Сегодня

Российский велогонщик перехитрил выбежавшего на трассу пони

15:12 2 августа

Игровую майку Тотти с прощального матча запустили в космос

Спорт12:3229 июля
Александр Емельяненко

Снова в клетке

Досрочно освобожденный Александр Емельяненко возвращается в октагон
17:56Сегодня

«Барселона» нашла замену Неймару

13:18Сегодня

ЦСКА узнал соперника в борьбе за выход в групповой этап Лиги чемпионов

13:09 2 августа

Ефимова снялась с этапа Кубка мира в Москве из-за проблем со здоровьем

Спорт15:04 3 августа
Владимир Кличко

Домолотил

Главные бои завершившего карьеру Владимира Кличко
14:57Сегодня

Букмекерская компания bwin стала партнером турнира Sochi Hockey Open 2017

10:57Сегодня

Путин отказался тренировать сборную России по футболу

21:55 1 августа

Двукратного олимпийского чемпиона по дзюдо задержали в Киеве по делу о педофилии

Россия
Александр Демахин«Сергиев Посад — не придаток монастыря»
Учитель Александр Демахин о своем увольнении и содомистской постановке
Кругом измена, трусость и обман
Православные царебожники по всей стране направили молитвы против «Матильды»
МЧС ввело режим ЧС в якутском поселке Мирный из-за аварии на руднике
Житель Кузбасса украл вино у отказывавшейся раскрыть рецепт напитка пенсионерки
Елизавета Симонова«Бескомпромиссная неонацистка»
О судьбе самой невинной из осужденных участников движения «Реструкт»
В РПЦ опровергли сообщение о перевозившем сына в багажнике батюшке
Работника кладбища придавило плитой в Новой Москве
Все материалы
Мир
Человек с наркотической зависимостьюАмериканская наркотическая чума
Как врачи, сами того не ведая, обрекли США на настоящую эпидемию
Федор Лукьянов: Холодная война против всех
Новая политика США угрожает интересам не одной только России
Зигмар Габриэль«Зигги-поп» в немецком МИД
Аутсайдер Зигмар Габриэль стал одним из самых популярных политиков ФРГ
Генпрокурор США рассказал о небезграничной свободе слова
МИД России назвал расширение санкций ЕС необоснованным шагом
СМИ сообщили о расследовании по делу о расовой дискриминации в Гарварде
Постпред России допустил пересмотр санкционной политики ЕС из-за ограничений США
Все материалы
Бывший СССР
Дмитрий РогозинКишинев, которого нет
Как разгорался скандал вокруг сорванного визита Рогозина в Молдавию
Желающих судиться с РФ из-за Крымского моста чиновников в Киеве назвали клоунами
В Раде предложили сажать россиян в тюрьму за незаконное пересечение границы
В ДНР обвинили НАТО и США в неофициальных поставках оружия Украине
По Киеву на День независимости Украины пройдут иностранные военные
Саакашвили без документов прилетел в Польшу
Жители Донбасса засыпали вырытый бойцами ВСУ блиндаж
Все материалы
Финансы
Дональд ТрампРасширение хамства
Как закон о противниках Америки бьет по экономике России и ЕС
Киев выплатил МВФ первый взнос за кредит 2014 года
«Югра» отвергла обвинения ЦБ в кредитовании проектов акционеров
Ставки по ипотеке в России упали до исторического минимума
Июльская инфляция в России упала ниже четырех процентов
Средняя ставка по кредитам до зарплаты в России упала до 600 процентов
НБУ сообщил об отсутствии покупателей украинской «дочки» Сбербанка
Все материалы
Бизнес
Страсти по OPAL
Можно ли снять с российского газа украинскую наценку
Философия удобства
«Точка» и Qiwi договорились о сотрудничестве в сфере малого бизнеса
Бертран Бонвин«Сокращение производства сигарет будет происходить постепенно»
О будущем табачных компаний президент «Филип Моррис Интернэшнл» в России и Беларуси Бертран Бонвин
Исполнительный директор Volkswagen признал вину по делу о «дизельгейте»
Украина попытается арестовать зарубежное имущество «Газпрома»
Минэнерго отреагировало на расширение санкций ЕС из-за турбин Siemens
Суд взыскал с «Перекрестка» 25 тысяч рублей за героев «Простоквашино»
Все материалы
Силовые структуры
Легли под мерседес
Почему суд и следствие встали на сторону давившего «стопхамовцев» водителя
Транспортировка раненого к автомобилю скорой помощиПотрачено
Как «банда GTA» вышла из игры
Согласен на педаль
Почему велосипед стал излюбленной целью воришек
Лидер группы киллеров из банды Трунова Челентано пойдет под суд
Допустившего смерть девочки врача осудили в Муроме
Серийного похитителя велосипедов из Петербурга осудили на пять лет колонии
В Саратове разоблачили шайку «слюнявых» банковских мошенников
Все материалы
Наука и техника
Ядрена вошь
Ученые обманули время и поймали неуловимого призрака
Вверх-вниз
SpaceX приготовился хоронить «Роскосмос»
Тайное писание
Apple случайно рассекретила iPhone 8
Стартовало производство iPhone 8
В Солнечной системе заметили гигантский катаклизм
В Мексиканском заливе образовалась гигантская мертвая зона
Американские бомбардировщики погонятся за Луной
Все материалы
Спорт
НеймарПрестол Неймара
От какого сериала устали больше: «Игра престолов» или переход Неймара в ПСЖ
Воры украли все награды из дома итальянской теннисистки
ПСЖ после покупки Неймара решил потратить 100 миллионов евро на вратаря
Российский велогонщик перехитрил выбежавшего на трассу пони
«Барселона» нашла замену Неймару
ЦСКА узнал соперника в борьбе за выход в групповой этап Лиги чемпионов
Букмекерская компания bwin стала партнером турнира Sochi Hockey Open 2017
Все материалы
Культура
Черное снова в моде
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Темной башни» до «Леди Макбет»
«Часто спрашивают, Нальчик — это Россия вообще?»
Кто снял лучший российский фильм этого года
Франс Снейдерс, «Кладовая»«У тебя отопление, стиральная машинка — ты такая счастливая»
Сана Валиулина о татарской семье, советской Эстонии и современной Голландии
Схему московского метро превратили в карту Вестероса
Обвиненный в экстремизме бард из Дна бежал в Финляндию
Мединский призвал художников к смелой дискуссии о современном искусстве
Сталлоне еще раз поборется с Иваном Драго в спин-оффе «Рокки»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Фонтаны отключили везде, но наши мальчики не сдаются»
Избиение корреспондента НТВ стало лишь началом празднования Дня десантника
Гигантская чайка ворвалась в прямой эфир прогноза погоды
Кот-тяжеловес по кличке Мистер Красавчик нашел дом благодаря соцсетям
Избитый в прямом эфире журналист рассказал о готовности помириться с нападавшим
ФБР арестовало остановившего вирус WannaCry британского компьютерщика
В сети возмутились голыми стюардессами в рекламе казахстанского сервиса
СМИ узнали об отсутствии заявления Малахова на увольнение
Все материалы
Ценности
«Американцы — неубиваемы»
Московский страховщик и его любимый Cadillac
Совсем стыд потеряли
Жители мегаполисов выходят на улицы как на пляж
Первый электрический Jaguar признали самым значимым концепт-каром года
Daimler занялся летающими электромобилями
Coach пустил татуировки Селены Гомес на визитницы
Uniqlo начал продавать вещи через торговые автоматы
«Лебеди, отраженные в слонах» воплотились в золотом сервизе
Все материалы
Путешествия
Путешествие в озерный край
Чем привлекает туристов Боденское озеро и его окрестности
Лариса Аханова: «За это можно душу продать»
О самых вкусных блюдах, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни
Нарисовавший сам себя в небе над США самолет тестировал новый двигатель
Латвия изменит процедуру оформления виз российским туристам
Пассажира United Airlines арестовали за домогательства к 16-летней девочке
Флорентийская галерея Уффици временно закрылась из-за поломки кондиционера
Турист рассказал о запрете россиянам посещать китайский музей
Все материалы
Из жизни
Матильда КшесинскаяЦарский выбор
Какую власть имели любовники и любовницы российских монархов
Сукам повезло
Эти собаки проводят летние каникулы лучше, чем вы
Есть проблема
Кто и зачем рассказывает в Instagram о своих бедах и болезнях
Полуголые австралийские пожарные сфотографировались с коалами
Обладательница самой большой груди в Европе снялась в образе спасателя Малибу
Сила момента
Самые популярные снимки Instagram за июль
Жительница Польши случайно зарезала себя при сборе грибов
Все материалы
Тест-драйв самого быстрого Bentley в истории
Ездим на Bentley Continental Supersports
15 вооруженных летающих автомобилей
Как выглядели бы современные машины, если бы оказались в будущем и смогли летать
Тест самого первого AMG-мобиля от Mercedes-Benz
Один круг за рулем Mercedes-Benz C 36 AMG
Самые безумные краш-тесты
Краш-тесты, которые проводили не совсем по правилам
Электрокар Chevrolet оказался лучше Tesla
VW показал дизайн самого дешевого кроссовера
Toyota и Mazda договорились о совместной разработке электрокаров
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы