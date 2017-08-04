«Барселона» нашла замену Неймару

«Барселона» договорилась с дортмундской «Боруссией» о трансфере нападающего Усмана Дембеле. Об этом сообщает журналист beIN Sports Танкреди Пальмери в своем аккаунте в Twitter.

Испанцы согласовали условия личного контракта с 20-летним французом. При этом руководство сине-гранатовых согласилось выплатить 80 миллионов евро за переход форварда.

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3 августа французский «Пари Сен-Жермен» официально объявил о переходе нападающего «Барселоны» Неймара. Игрок выкупил свой контракт у испанского клуба за 222 миллиона евро, после чего стал свободным агентом и подписал пятилетний контракт. По оценкам СМИ, за это время бразилец заработает 150 миллионов евро.

Дембеле присоединился к «Боруссии» летом 2016 года, куда перешел из французского «Ренна». В сезоне-2016/2017 на его счету 49 матчей, в которых он отметился 10 голами и 21 результативной передачей.