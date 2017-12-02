Российский судья показал футболисту красную карточку и оставил его на поле

Главный судья матча 19-го тура чемпионата России по футболу (РФПЛ) между санкт-петербургским «Зенитом» и екатеринбургским «Уралом» Сергей Карасев перепутал карточки. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщается в Twitter-аккаунте «Зенита».

В конце первого тайма Карасев достал красную карточку и показал ее итальянскому защитнику петербургской команды Доменико Кришито за споры с арбитром, затем извинился и достал желтую.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Зенита». В первом тайме соперники обменялись автоголами. На шестой минуте защитник «Зенита» Эммануэль Маммана поразил собственные ворота, затем, на 31-й минуте, форвард «Урала» Игорь Портнягин отправил мяч в свои. На 76-й минуте нападающий петербургского клуба Александр Кокорин забил победный мяч.

Таким образом, «Зенит» набрал 36 очков и вернулся на второе место в таблице РФПЛ, обойдя ЦСКА (35 очков) и «Спартак» (34 очка). Лидирует московский «Локомотив», в активе которого 39 очков.